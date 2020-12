Point Covid-19

Le Sénégal a enregistré hier, 66 nouveaux cas Covid-19 sur 953 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6,93 %. ‘’Il s’agit de 22 contacts suivis et 44 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit : Dahra (4), Richard-Toll (4), Touba (4), Mbour (3), Saint-Louis (3), Dakar Plateau (2), Keur Massar (2), Ouakam (2), Parcelles Assainies (2), Almadies (1), Amitié 2 (1), Diourbel (1), Fatick (1), Gossas (1), Gueule Tapée (1), Hlm (1), Kaolack (1), Maristes (1), Matam (1), Mermoz (1), Ngor (1), Nord Foire (1), Point E (1), Rufisque (1), Yeumbeul (1), Yoff (1) et Zone B (1)’’, renseigne le communiqué du jour du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

La même source indique que 30 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris et 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un nouveau décès lié au virus a été enregistré. Il faut noter qu’hier, le Sénégal comptait 17945 cas positifs dont 16592 guéris, 372 décès et 980 encore sous traitement.