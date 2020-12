Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré, hier, 98 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 439 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6,81 % et 6 décès ont été également rapportés, selon le communiqué du jour du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le document renseigne qu’il y a eu 5 cas importés, 35 cas contacts suivis et 58 cas issus de la transmission communautaire. Les nouvelles contaminations ont été relevées à Kaolack (6 cas), à Dakar-Plateau (5 cas), aux Parcelles-Assainies (4 cas), à Guédiawaye et Richard-Toll (3 cas), à la cité Djily Mbaye (2 cas).

Un cas a été déclaré dans les autres localités, à savoir Fatick, Keur Madiabel, Kaffrine, Mbour, Ouakam, Saint-Louis, Touba et Yoff, Almadies, Sicap Amitié 2, Bambey, Colobane, Dagana, Diourbel, Fass, Gossas, HLM Grand-Médine, HLM Grand-Yoff, Maristes, Matam, Mbao, Médina, Ouest-Foire, Pikine, Podor, Popenguine et Sicap Baobab.

Par contre, 65 patients contrôlés négatifs et déclarés guérisons et 30 cas graves sont pris en charge dans les différents services de réanimation. Au total, 18 043 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, depuis le 2 mars 2020, dont 16 657 guéris, 378 décédés et 1 007 patients encore sous traitement.