Point Covid-19

La pandémie du coronavirus ne recule pas, au Sénégal. Et le nombre de décès ne cesse de grimper. En effet, depuis quelques jours, on enregistre quotidiennement un minimum de 3 à 4 décès. Le nombre de nouveaux cas aussi ne cesse d’évoluer, alors qu’on note une baisse des tests quotidiens.

Ainsi, suivant le bilan de ce lundi, sur 838 tests réalisés, 78 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,31 %. Les cas positifs sont composés de 52 personnes contacts suivies par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 26 cas issus de la transmission communautaire.

Ces derniers sont répartis entre Touba (3), Khombole (2), Plateau (2), Thiès (2), Sangalkam (2), Yoff (2), Almadies (1), Fann (1), Guédiawaye (1), Joal (1), Kaolak (1), Liberté 5 (1) Liberté 6 (1), Mbao (1), Ngor (1), Parcelles-Assainies (1), Patte d’Oie (1) et Saint-Louis (1). Aussi, 44 cas graves ont été recensés et sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation des hopitaux.

Trois nouveaux décès liés à la Covid-19 ont également été enregistrés dans les structures sanitaires, ce dimanche 5 juillet 2020. Toutefois, 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris de la pandémie. A ce jour, 7 478 cas ont été déclarés positifs dont 4 909 guéris, 136 décédés et donc 2 432 sous traitement. Pour mettre fin à la pandémie, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.