Point covid-19

Le Sénégal enregistrait hier 288 cas positifs de Covid-19, sur 1 927 tests réalisés, soit un taux de 14,95 %. Parmi les nouvelles contaminations, 174 cas communautaires ont été dénombrés et le reste étant des personnes suivies.

Aucun cas importé n’a été rapporté. Selon le communiqué du jour du ministère de la Santé et de l’Action sociale, les cas communautaires sont répartis entre ‘’Mbour et Saint-Louis (11), Touba (8), Kaolack (7), Liberté 6 et Mbao (6) ; Almadies, Diourbel, Mbacké, Mermoz et Parcelles-Assainies (5) ; Dakar-Plateau, Médina, Ouest-Foire, Ouakam, Thiès, Tivaouane et Yoff (4) ; Diamniadio, Dieuppeul, Gueule-Tapée, Mamelles, Sicap Baobab, Rufisque, Maristes, Matam et Point E (3) ; Amitié-2, cité Libasse Niang, Koki, Kolda, Castors, Guédiawaye, Fatick, HLM et Keur Massar (2) ; Amitié 3, Ben Tally, Bopp, Cité Asecna, Dahra, Derklé, Fann-Résidence, HLM, Grand-Dakar, Grand-Yoff, Liberté 1, Niary Tally, Patte d'Oie, Pikine, Sangalkam, Thiadiaye, Yarakh, cité Biagui, Cité CSE, cité Millionnaire, Linguère, Louga, Scat Urbam (1)’’.

Au total, 139 patients ont été testés et déclarés guéris, 33 cas graves notés et 4 décès enregistrés le dimanche. Le pays comptait, hier, 21 533 cas dont 18 357 guéris, 469 décès et 2 706 sous traitement.