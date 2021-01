Point Covid-19 

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état, hier dimanche, de 290 cas positifs à la Covid-19, sur un échantillon de 2 239 tests effectués, soit un taux de positivité de 12,95 %.

Faisant le point journalier sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, le porte-parole dudit ministère, Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, a précisé que ces nouvelles infections concernent 118 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 172 cas issus de la transmission communautaire.

Il a également signalé 42 cas graves en réanimation et six nouveaux décès. Par ailleurs, 172 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Depuis le 2 mars, le Sénégal a enregistré 23 028 cas positifs au coronavirus dont 19 224 guéris, 515 décès et 3 288 patients sous traitement.