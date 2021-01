Point covid-19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a compté 300 nouvelles contaminations de Covid-19 et 9 décès liés à la maladie. Ces dernières résultent de tests réalisés sur 2 270 individus. Ce qui représente un taux de positivité de 13,22 %, a expliqué le coordonnateur du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips).

Le point quotidien sur la situation de l’épidémie, fait hier par le Dr Ousmane Guèye, indique que parmi les nouvelles contaminations, 126 étaient des cas contacts suivis par les services sanitaires, les 174 autres étant issus de la transmission communautaire.

Ces cas d’infection de source inconnue ont été localisés dans les régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Fatick, Podor, Kaolack et divers autres endroits du pays, selon M. Guèye. Le coordonnateur du Sneips a déploré 9 nouveaux décès, qui portent à 561 le nombre de personnes décédées de la Covid-19 au Sénégal depuis le début de la pandémie.

Le Dr Guèye a annoncé la guérison de 173 patients, alors que 43 autres étaient dans un état grave. A ce jour, 24 209 cas positifs de Covid-19 ont été officiellement déclarés dans le pays, dont 20 089 guéris. Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 3 558 patients sont encore sous traitement.