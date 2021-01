Point Covid-19

Le Sénégal a enregistré, avant-hier, 7 décès et 266 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Sur 2 099 tests réalisés, soit un taux de positivité de 12,67 %, 111 des cas positifs sont des cas contacts suivis par les services médicaux ; 2 cas importés sont enregistrés à l’aéroport international Blaise Diagne.

Il y a 153 cas issus de la transmission communautaire. Deux cent cinq patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et 51 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, selon le communiqué du jour du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

A ce jour, le Sénégal a enregistré 24 993 cas positifs à la Covid-19 dont 20 681 sont déclarés guéris, 582 personnes sont décédées de la maladie et 3 729 patients sont toujours sous traitement dans les différents services médicaux.