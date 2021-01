Point Covid-19 

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a signalé 10 décès causés par la Covid-19, 133 nouvelles infections et la guérison de 189 patients. Les nouvelles infections résultent de 1 515 tests virologiques faits, avec un taux de positivité de 8,78 %. Il y a 36 cas contacts déjà suivis par les services sanitaires et 97 cas communautaires ont été dénombrés.

Il y a 48 cas graves pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Le Sénégal a recensé, depuis l’apparition du Covid-19 sur son territoire, 25 127 cas, dont 20 870 guéris. La maladie a fait 592 morts dans le pays et 3 664 patients sont sous traitement, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.