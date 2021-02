Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré 11 décès liés au coronavirus, durant le weekend du 30-31 janvier 2021. Le communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale renseigne ainsi que 310 malades ont été comptabilisés hier, sur un échantillon de 2 083 tests réalisés. Les cas sont répartis entre 158 contacts et 152 issus de la transmission communautaire.

La note renseigne également que 212 patients ont été déclarés guéris, alors 54 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 7 pertes en vies humaines déplorées. Pour la journée du samedi, c’est 4 malades de la Covid-19 qui ont perdu la vie, 55 cas graves pris en charge dans les services de réanimation et 197 patients déclarés guéris. Pendant ce temps, renseigne-t-on, 318 nouveaux patients sont enregistrés sur un échantillon de 2 180 tests. Des cas composés de 97 contacts et 221 issus de la transmission communautaire.