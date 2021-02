Point Covid-19 

Hier, le nombre de cas de contamination liés à la Covid-19 a connu une baisse par rapport aux jours précédents.

Le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état de 3 décès, de 56 cas graves et de 153 nouvelles infections, sur 1 457 tests réalisés. Parmi ces cas positifs, 47 sont des cas contacts, 106 issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Kaolack (9), Thiès (7), Mbour (6), Touba (6), Mariste (5), Amitié (4), Dieuppeul (4), Zac Mbao (4), Dakar-Plateau (3), Kédougou (3), Liberté (3), Mermoz (3), Rufisque (3), Guédiawaye (2), Kolda (2), Linguère (2), Matam (2), Médina (2), Ngor (2), Popenguine (2), Almadies (1), Dahra (1), Camberène (1), cité Aliou Sow (1), cité Gadaye (1), cité Impôts et Domaines (1), Colobane (1), Derklé (1), Diamniadio (1), Fass-Delorme (1), Gibraltar (1), Grand-Mbao (1), Grand-Yoff (1), HLM Fass (1), HLM Grand-Médine (1), Kanel (1), Keur Massar (1), Mékhé (1), Nord-Foire (1), Parcelles-Assainies (1), Petit-Mbao (1), Rebeuss (1), Sangalkam (1), Sébikotane (1), Sokone (1), Thiaroye-Azur (1), Thiaroye-sur-mer (1), Thilogne (1), Tivaouane (1), Yeumbeul (1), Yoff (1), Ziguinchor (1). Ainsi, 218 patients ont été déclarés guéris et aucun cas importé n’a été enregistré.