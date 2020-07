Point Covid-19  

Les examens virologiques du jeudi 16 juillet font état de 112 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur les 1 173 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 9,55 %. Parmi ceux-ci, 28 sont issus de la transmission communautaire et sont répartis entre Rufisque, Mbao, Mamelles, Mermoz, Ouakam, Cité Impôts et Domaines, Grand Dakar, HLM Grand-Yoff, Kaolack, Keur Massar, Maristes, Pikine, Yeumbeul, Zone A, Sangalkam, Pout, Vélingara et Ziguinchor. Par ailleurs, 130 patients ont été guéris et 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Trois personnes ont perdu la vie mercredi 15 juillet. A ce jour, le Sénégal compte 8 481 cas positifs dont 5 735 guéris, 156 décédés et donc 2 589 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et l’Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.