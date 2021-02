Point Covid-19 

Le Sénégal a déploré, ce mercredi, 11 décès liés au coronavirus. En outre, le communiqué d’hier du ministère de la Santé et de l’Action sociale renseigne que 368 malades ont été comptabilisés sur un échantillon de 2 523 tests réalisés, soit un taux de positivité de 14,59 %.

Les cas positifs sont répartis entre 89 contacts et 279 issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans plusieurs autres endroits du pays. La note renseigne également que 209 patients ont été déclarés guéris, alors que 54 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, 27 733 cas ont été déclarés positifs dont 22 808 guéris, 659 décédés et 4 265 sous traitement.