Point Covid-19

Le nombre de contaminations liées à la Covid-19 ne faiblit pas au Sénégal. Samedi dernier, le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état de 9 décès, de 55 cas graves et de 383 nouvelles infections sur 3029 tests réalisés. Parmi ces cas positifs, 120 sont des cas contacts et 263 sont issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Saint-Louis (23), Mbour (19), Kaolack (17), Dakar-Plateau (14), Thiès (14), Liberté-6 (10), Rufisque (10), Touba (8), Khombole (7), Guédiawaye (6), Dahra (5), Mariste (5), Mermoz (5), Popeunguine (5), Dieupeul (5), Ouakam (4), Pikine (4), Diourbel (3), Fann-Résidence (3), Grand-Dakar (3), Kafrine (3), Keur-Massar (3), Médina (3), Ndoffane (3), Parcelles-Assainies (3), Point-E (3), Sokone (3), Zinguinchor (3), Cité-Aliou-Sow (2), Cité-Asecna (2), Cité-Keur-Damel (2), Diamniadio (2), Fann-Hock (2),) HLM (2), HLM-Grand-Yoff (2), Khar-Yallah (3), Liberté-5 (2), Maka-Coulibantang (5), Niague (2), Ngor (2), Ouest-Foire (2), Patte-d’oie (2), Richard-Toll (2), Sacré-Cœur-3 (2), Thiadiaye (2), Tivaouane-Peulh (2), Amitié-2 (1), Bambilor (1), Cambérène (1), Cité-Enseignant (1), Cité-Magistrat (1), Cité-Nations-Unies (1), Cité-Port (1), Dagana (1), Derklé (1), Dioffior (1), Fass (1), Fass-Mbao (1), Gueule-Tapée (1), Guinguinéo (1), Hamo-3 (1), Joal (1), Kébémer (1), Kounoune (1), Liberté-2 (1), Liberté-4 (1), Matam (1), Nioro (1), Nord-Foire (1), Ouagou-Niayes (1), Petit-Mbao (1), Pout (1), Tamba (1), Yarakh (1), Yeumbeul (1), Thilogne (1), Tivaouane (1). En outre, 219 patients ont été déclarés guéris et aucun cas importé n’a été enregistré au niveau des différentes portes d’entrée du pays.

...Hier, le Sénégal a enregistré 7 décès liés à la Covid-19, 58 cas graves et 271 nouvelles infections sur 2298 tests réalisés. Parmi ces nouvelles infections, 80 sont des cas contacts 191 des cas communautaires répartis ainsi : Thiès (33), Diourbel (11), Kaolack (10), Mbour (09), Kédougou (8), Keur-Massar (8), Dakar (6), Louga (6), Popeunguine (6), Maristes (5), Dioffior (4), Liberté-6 (4), Linguère (4), Mékhé (4), Diamniadio (3), Guédiawaye (3), Keur-Momar-Sarr (3), Liberté-1 (3), Mermoz (3), Ouest-Foire (3), Tivaouane (3), Ziguinchor (3), Cité-Sipres (2), Coki (2), Foundiougne (2), HLM (2), Khombole (2), Mamelles (2), Ngor (2), Ouakam (2), Passy (2), Podor (2), Rufisque (2), Tamba (2), Thiadiaye (2), Touba (2), Yoff (2), Almadies (1), Bambey (1), Cité-Djily-Mbaye (1), Fass-Délorme (1), Gibraltar (1), HLM-Patte-d-oie (1), Keur-Mbaye-Fall (1), Kolda(1), Koupentoum (1), Liberté-4 (1), Liberté-5 (1), Nioro (1), Pout(1), Richard-Toll(1), Sakal(1), Scat-Urbam (1), Saint-Louis (1), Sokone (1), Thilogne (1). Deux cents soixante-sept patients ont été déclarés guéris et aucun cas importé n’a été enregistré au niveau des différentes portes d’entrée du pays.