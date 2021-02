Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré, pour la première fois, plus de 400 cas positifs au coronavirus. Un record de 462 cas de Covid-19 en 24 heures, en plus de 11 décès. Ces nouvelles contaminations sont issues des 2 688 tests virologiques effectués. Il s’agit de 201 cas contacts suivis par le corps médical et de 261 autres issus de la transmission communautaire dépistés dans une dizaine de localités du pays.

Dans les structures sanitaires de prise en charge de la maladie, 293 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et 56 cas graves se trouvent dans les services de réanimation.

La Covid-19 a provoqué la mort de 735 patients au Sénégal. A ce jour, 4 750 malades sont encore sous traitement. Depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars 2020, 30 376 personnes ont été infectées et 24 890 patients ont recouvré la santé.