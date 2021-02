Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré 366 nouvelles contaminations de Covid-19 et 7 décès au cours des dernières 24 heures.

D’après le communiqué du dimanche du ministère de la Santé et de l’Action sociale, parmi ces nouvelles infections, on dénombre 160 cas contacts suivis par les services sanitaires et 206 autres issus de la transmission communautaire.

Il faut noter que 221 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et 61 malades sont en réanimation. Selon le bilan d’hier, le Sénégal dénombre 31 007 cas positifs dont 25 383 guéris, 748 décès et 4 875 patients sont encore sous traitement.