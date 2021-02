Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré, hier, 268 nouveaux cas de Covid-19, sur 2 056 tests réalisés, soit un taux de positivité de 13,04 %.

Il s’agit de 119 contacts suivis et 149 cas issus de la transmission communautaire. Mais aucun cas n’a été signalé au niveau des différentes portes d’entrée du pays.

Au total, 252 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris et 63 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Six nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés. A la date d’hier, le pays comptait 31 275 cas positifs dont 25 635 guéris, 754 décès et 4 885 encore sous traitement.