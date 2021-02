La pandémie de la Covid-19 ne faiblit pas au Sénégal. Hier, le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état de 12 décès, 57 cas graves et 328 nouvelles contaminations sur 2 128 tests réalisés. Parmi ces cas positifs, 126 sont des cas contacts et 202 issus de la transmission communautaire.

Par ailleurs, 268 patients ont été déclarés guéris et aucun cas importé n’a été enregistré au niveau des différentes portes d’entrée du pays.