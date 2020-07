Point Covid-19  

La pandémie du coronavirus gagne de plus en plus du terrain, comme en atteste le bilan de ce weekend. Trois nouveaux décès ont été annoncés ce samedi, puis 4, hier, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Aussi, le nombre de cas de Covid-19 continue d’augmenter.

Durant ces deux derniers jours, 266 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 1 502 tests réalisés, soit une positivité de plus de 35,6 %. Le cumul des bilans de ces deux derniers jours fait également état de 172 cas contacts et 94 issus de la transmission communautaire.

En outre, ce dimanche, 35 cas graves ont été notés et sont pris en charge dans les hôpitaux. Toutefois, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a dénombré 139 cas de guérisons durant ces 48 heures. A noter qu’à ce jour, 8 810 cas ont été déclarés positifs dont 5 948 guéris, 167 décédés, et donc 2 694 sous traitement.