Point Covid-19

Le Sénégal a enregistré, hier, 265 nouveaux cas positifs de Covid-19 sur 2 308 tests, soit 11,50 %. D’après le communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale, il s’agit de 169 cas communautaires et de 96 cas contacts. Aucun cas importé n’a été noté. A la date d’hier, 283 malades ont été déclarés guéris, 52 cas graves dénombrés et 7 décès samedi.

Le Sénégal compte ainsi 34 520 cas dont 28 897 guéris, 872 décès et 4 753 sous traitement. Pour les transmissions communautaires, elles sont réparties ainsi : ‘’Thiès 17, Mbour 12, Plateau 10. Kaolack, Mariste, Diamniadio et Keur Massar 8, Ngaparou 5, Liberté 6, Dieuppeul, Sokone, Tivaouane et Rufisque 4. Kébémer, Kédougou, Louga, Saly, Popenguine, Thiadiaye, Touba, Parcelles, Grand-Yoff et Pikine 3. Castors, Liberté 2, Mermoz, cité Tacko, Porokhane, Mboro, Bambey et Tamba 2. Reste 1 = Kolda, Nioro, Pout, Saint-Louis, Sédhiou, Sandiara, Ndiassane, Mont Rolland, Ziguinchor, Diakhao, Foundiougne, Joal, Sakal, HLM Fass, cité Isra, Amitié 2, Niary Tally, Mamelles, Sicap Foire, Amitié 2, Sébikhotane, Liberté 4, Cambérène, cité Mixta, cité Soprim, Hlm Grand-Médine, Cité Fadia, Jaxay, Zac Mbao Grand Mbao, Keur Mbaye Fall, Cité Sococim, cité Enseignants, Niague’’.