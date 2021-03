Point Covid-19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait état de 8 décès et de 100 nouvelles contaminations de Covid-19 lundi. Les 100 cas positifs sont issus de 1 273 tests virologiques, soit un taux de positivité de 7,90 %, a annoncé le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, lors du point quotidien sur la maladie.

Ces nouvelles contaminations sont réparties entre 42 cas suivis par les autorités sanitaires et 58 autres issus de la transmission communautaire, a précisé le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Il y a 4 541 patients encore en traitement dans les différents centres dédiés du pays ou à domicile. Au total, 241 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un an après l’apparition de la maladie au Sénégal, 34 832 cas ont été déclarés positifs dont 29 402 guéris. Quelque 888 décédés ont été déplorés depuis.