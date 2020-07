Point Covid-19 

Les examens virologiques du lundi 20 juillet font état de 138 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur les 639 tests réalisés. Ce donne un taux de positivité de 21,0 %. Parmi ceux-ci, on compte 41 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao, Ouest-Foire, Mermoz, Parcelles-Assainies, Almadies, avenue Lamine Guèye, Colobane, Gibraltar, Guédiawaye, HLM 6, Liberté 1 et 6, Mamelles, Nord-Foire, Yoff, Rufisque, Yeumbeul, Touba, Saint-Louis, Ziguinchor, Diamniadio, Diourbel, Nioro, Joal, Bignona. Les autres (97) sont des cas contacts. Hier, 54 patients sont sortis d’hospitalisation, tandis que 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Le Sénégal a enregistré, dimanche, trois décès. A ce jour, 8 948 personnes ont été déclarées positives dont 6 002 guéries, 170 décédées et 2 775 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.