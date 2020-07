Point Covid-19

Le choix de l’Etat se précise. Le nombre de tests effectués journellement baisse de jour en jour. Hier, seuls 369 tests ont été effectués. Trente-sept sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,03 %.

Il y a 27 cas contacts, 1 cas importé enregistré à Saint-Louis et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Guédiawaye, Touba, Bambilor, Diamniadio, Mamelles, Sicap Foire et Thiès. Il y a 42 patients déclarés guéris, 40 cas graves pris en charge dans les services de réanimation et 4 décès survenus lundi.