Point Covid-19

La vague pandémique ne faiblit toujours pas. Hier encore, le ministère de la Santé, dans son bulletin journalier, a fait état de 136 nouvelles contaminations, 3 décès, pour seulement 64 guérisons. Mais contrairement au bilan précédent du mardi 21 juillet, les tests ont bondi de 369 à 1 244.

Mais le taux de positivité est resté à peu près le même, en passant de 10,03 % avant-hier à 10,93 %. Parmi les personnes infectées, il y a 101 cas suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 35 cas issus de la transmission communautaire.

Thiès et Mbour ont remporté la palme avec respectivement 5 et 3 cas issus de la transmission communautaire. Ensuite, vient Ziguinchor avec 2 cas. Kaolack, Rufisque, Saint-Louis, Thionck-Essyl et Touba ferment la marche avec chacune un seul cas communautaire, a informé le directeur de la Prévention El Hadj Mamadou Ndiaye. Ce qui porte le bilan global à 9 121 cas de Covid-19 dont 6 108 guéris, 177 décès et 2 835 sous traitement dans les différents centres de traitement.