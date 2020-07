Point Covid-19

Le Sénégal a enregistré, hier, 145 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur un échantillon de 1 170 tests réalisés, soit un taux de positivité de 12,39 %. D’après le point quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale, parmi ces cas confirmés, 119 sont des contacts suivis et 26 issus de la transmission communautaire.

Ces cas sont répartis entre Mbao (4), Keur Massar (3), Guédiawaye (2), Pikine (2), Mbour (2), Touba (2), Dakar-Plateau (1), HLM Grand-Médine (1), Yeumbeul (1), Ndiakhirate (1), Bignona (1), Kanel (1), Kaolack (1), Kédougou (1), Mbacké (1), Tivaouane (1) et Ziguinchor (1).

Le porte-parole du jour rapporte également que 62 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Le point quotidien fait par le directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye, fait en outre état de 47 cas graves pris en charge dans les services de réanimation et d’un nouveau décès lié à la Covid-19.

Ce qui fait que le Sénégal compte 9 266 cas positifs dont 6 170 guéris, 178 décès et 2 917 encore sous traitement.