Point Covid-19

La pandémie du coronavirus gagne du terrain au Sénégal. Pire, le nombre de décès ne cesse de s’accroitre. De même que le nombre de nouveaux cas et des cas issus de la transmission communautaire continue de grimper.

Ainsi, sur le bilan quotidien enregistré ce lundi, on a noté que sur 1 083 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,66 %. Parmi les cas, il y a 64 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) et 19 cas issus de la transmission communautaire du virus.

Aucun cas importé n’a été enregistré. Les cas communautaires sont répertoriés à Thiès (2), Dakar-Plateau (1), Diamniadio (1), Fass Delorme (1), Grand-Yoff (1), Guinguineo (1), Kaolack (1), Kébémer (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Mbao (1), Mékhé (1), Passy (1), Popenguine (1), Richard Toll (1), Rufisque (1), Touba (1) et Ziguinchor (1).

Cinquante cas graves ont été recensés et sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux dédiés. De même que 3 nouveaux décès ont été enregistrés. Au même moment, 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. A ce jour, le Sénégal a enregistré 9 764 cas positifs de Covid-19 dont 6 477 guéris, 194 décès, 1 évacué et 3 092 sous traitement.