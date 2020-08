Point Covid-19 

La courbe des cas communautaires reste ascendante. Hier encore, lors du point du jour du ministère de la Santé et de l’Action sociale, il est constaté qu’il y a plus de cas communautaires que de cas contacts. La tendance depuis quelques jours. Ainsi, sur 1 402 tests réalisés, 137 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,77 %.

Il y a 64 cas contacts, 1 cas importé enregistré à l’AIBD et 72 cas issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis entre : Ziguinchor (12), Mbour (6), Dakar-Plateau (4), Guédiawaye (4), Bignona (3), Kaolack (3), Mbao (3), Rufisque (3), Bopp (2), Derklé (2), Khombole (2), Liberté-2 (2), Ouakam (2), Parcelles-Assainies (2), Patte d'Oie (2), rue Wagane Diouf (2), Castors (1), Diamniadio (1), Fann (1), Gibraltar (1), HLM 4 (1), Joal (1), Kaffrine (1), Kédougou (1), Kolda (1), Liberté 4 (1), Liberté-6 (1), Médina (1), Point-E (1), Richard-Toll (1), Sangalkam (1), Tambacounda (1), Thiadiaye (1) et Tivaouane (1). En outre, 38 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Hier, il est dénombré 45 cas graves pris en charge dans les services de réanimation du pays. Il y a eu 4 décès dimanche dernier. A ce jour, 11312 cas ont été déclarés positifs dont 7390 guéris, 236 décédés, et donc 3 685 sous traitement.