Point Covid-19

Samedi dernier, le Sénégal a enregistré 145 cas positifs sur les 1 378 tests réalisés, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s’agit de 99 cas contacts suivis, 27 importés (AIBD) et 19 issus de la transmission communautaire répartis entre Point E, Matam et Thiadiaye.

Pour celui d’hier, la même source a fait savoir que ‘’sur les 1 233 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,68 %.

’’Il s’agit de 79 cas contacts, 1 cas importé’’ et 14 cas communautaires répartis entre Mbao, Rufisque, Bargny, Dieuppeul, Parcelles-Assainies, Pikine, Dakar-Plateau, Keur Massar, Touba. Par ailleurs, 116 patients sont guéris et 22 cas graves sont pris en charge au niveau des hôpitaux. A ce jour, le Sénégal a enregistré 5 090 cas positifs à la Covid-19 dont 3 344 guéris, 60 morts et 1 685 personnes sont encore sous traitement.