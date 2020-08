Point Covid-19 

La pandémie du coronavirus s’est définitivement installée au Sénégal. Le nombre de décès s’allonge au quotidien, tandis que la transmission communautaire du virus gagne du terrain. En effet, ce mercredi, sur 1 463 tests réalisés, 141 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,64 %.

Les cas positifs sont composés de 58 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) et de 83 cas issus de la transmission communautaire du virus. Ces derniers sont répertoriés à Kolda (10), Ziguinchor (10), Kédougou (9), Kaolack (5), Guédiawaye (4), Saint-Louis (4), Thiès (4), Tivaouane (4), Popenguine (3), Diouloulou (2), Maristes (2), Ouest-Foire (2), Richard-Toll (2), Rufisque (2), Sacré-Cœur (2), Touba (2), Yeumbeul (2), Bounkiling (1), Guinguineo (1), Liberté 5 (1), Liberté 6 (1), Mbao (1), Mbour (1), Médina (1), Mermoz (1), Ndofane (1), Ngor (1), Ouakam (1), Parcelles (1), Point E (1), et Yoff (1).

Il y a 110 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris. Et 43 cas graves ont été notés et sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du ministère de la Santé. Deux décès ont également été enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 12 446 cas dont 7 877 guéris, 258 décès, 4 310 sous traitement.