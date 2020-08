Point Covid-19

Le nombre de cas communautaires de la Covid-19 ne faiblit pas. Dans le bilan d’hier, il est fait état de 73 nouvelles contaminations issues de la communauté sur un total de 130 cas positifs.

Les cas communautaires, renseigne-t-on, ont été recensés à Ziguinchor (9), Mbour (7), Kaolack (6), Bignona (4), Kolda (4), Kédougou (3), Mékhé (3), Tivaouane (3), Bounkiling (2), Fann (2), Nord-Foire (2), Richard-Toll (2), Sacré-Cœur (2), Saraya (2), Thiès (2), Touba (2), Yoff (2), Almadies (1), Diourbel (1), Fatick (1), Foundiougne (1), Gibraltar (1), Guédiawaye (1), Joal (1), Khombol (1), Keur Massar (1), Louga (1), Maristes (1), Mbacké (1), Rufisque (1), Sédhiou (1) et Vélingara (1).

Sur les 1 421 tests réalisés, on dénombre 55 cas contacts et 2 importés enregistrés à l’AIBD (Popenguine) et à Dioffior. Le porte-parole du jour, Dr Mamadou Ndiaye, a également annoncé la guérison de 115 patients, alors que 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et un nouveau décès déploré. Depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, 12 689 cas ont été déclarés positifs dont 8 165 guéris, 262 décédés et donc 4 261 sous traitement.