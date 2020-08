Point Covid-19 

La pandémie continue de se propager au Sénégal. C'est l'analyse que l'on peut faire des communiqués journaliers établis pendant le week-end par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce dernier a annoncé 229 nouvelles contaminations en 48 heures (samedi et dimanche) sur les 2 671 tests effectués. Ces cas positifs sont constitués de 3 cas importés, 91 cas contacts et 135 cas communautaires. Le département de la Santé a également enregistré 5 décès pendant cette fin de semaine.

Concernant les contaminations communautaires, elles ont été notées à Bignona, à Ziguinchor, à Kaolack, à Diourbel, à Saint-Louis, à Kolda, à Kédougou, à Mbour, à Tivaouane, à Guédiawaye, à Foundiougne, à Louga, à Touba, à Khombole, à Mbacké, à Rufisque, aux Maristes, à Pikine, à Keur Massar, aux Mamelles, à la Sicap Amitié, à Dieuppeul, à Nord-Foire, à Yoff 2 et à Ouagou Niaye. Les autorités sanitaires ont aussi annoncé la libération de 237 patients déclarés guéris. Le Sénégal totalise donc 12 689 cas confirmés dont 8 165 guéris, 262 décès et 4 261 sous traitement.