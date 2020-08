Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré, hier, 64 cas positifs de Covid-19 sur les 812 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,88 %, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

‘’Les cas positifs sont répartis comme suit : 36 cas contacts suivis par nos services, 28 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar-Plateau (3), Kédougou (2), Liberté-6 (2), Richard-Toll (2), Ziguinchor (2), Castors (1), Gorée (1), HLM-1 (1), Kaolack (1), Kolda (1), Liberté-5 (1), Maristes (1), Mbao (1), Mbour (1), Mermoz (1), Ngor (1), Rufisque (1), Saint-Louis (1), Sédhiou (1), Sicap Foire (1), Sokone (1) et Pout (1)’’, précise la note.

La même source indique que 140 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 23 août 2020. A ce jour, 13 013 cas ont été déclarés positifs dont 8 595 guéris, 272 décédés, et donc 4 145 sous traitement.