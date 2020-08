Point Covid-19

La pandémie de Covid-19 continue sa propagation au Sénégal. Mais on note une baisse des cas, hier, par rapport à ceux de lundi (avant-hier). Les nouvelles contaminations sont passées de 64 à 43, soit une diminution de 21 infections.

Le taux de positivité a également, cela va de soi, connu une régression. Il est passé de 7,88 % (64 cas sur 812 tests réalisés) à 5,27 % (43 cas sur 816 tests réalisés). Les nouvelles infections sont constituées de 29 cas contacts et 14 cas communautaires.

Ces derniers ont été enregistrés dans localités suivantes : Dakar-Plateau, Kolda, Tamba, Thiès, Ziguinchor, Guédiawaye, Khombole, Kédougou, Tivaouane. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a également annoncé la libération de 120 patients déclarés guéris et la prise en charge en réanimation de 43 cas graves. Le Sénégal totalise 13 056 cas confirmés dont 8 715 guéris, 274 décès et 4 066 sous traitement.