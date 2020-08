Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré, hier, 108 nouveaux cas positifs de Covid-19 sur les 1 242 tests réalisés, soit un taux de positivité de 8,70 %, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les cas positifs sont composés de 59 cas contacts et 49 cas issus de la transmission communautaire du virus.

Ces derniers ont été recensés à Kaolack (5), Ziguinchor (5), Nord-Foire(3), Pikine (3), Tamba (3), Tivaouane (3), Fatick (2), Mbour (2), Nioro (2), Rufisque (2), Dieuppeul (1), Fass (1), Grand-Dakar (1), Guédiawaye (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Kolda (1), Maristes (1), Mbao (1), Médina (1), Ngor (1), Ouakam (1), Sacré-Cœur (1), Scat-Urbam (1), Sokone (1), Thiès (1), Vélingara (1), Yeumbeul (1) et Yoff (1).

Deux décès ont été enregistrés ce mercredi et 43 malades graves sont pris en charge dans les services de réanimation des établissements hospitaliers dédiés. De plus, 122 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. A ce jour, le Sénégal a enregistré 13 294 cas positifs dont 8 974 guéris, 277 décès, 4 042 sous traitement.