Point Covid-19

La pandémie du coronavirus continue de gagner du terrain au Sénégal, malgré l’instabilité des statistiques journalières. Le communiqué journalier du ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait, hier, état de 90 nouvelles infections.

Ces 90 cas positifs ont été recensés sur 1 250 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,20 %. Les nouvelles contaminations sont constituées de 50 cas contacts et de 40 cas communautaires.

Ces derniers ont été notés dans les villes de Kédougou, Bignona, Kaolack, Ziguinchor, Guédiawaye, Ouakam, Dakar-Plateau, Popenguine, Thiès, Saint -Louis, Keur Massar, Liberté 5, Louga, Mbao, Médina, Richard-Toll et Tivaouane.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a aussi annoncé 2 décès, la libération de 117 malades guéris et la prise en charge en réanimation de 44 cas graves. Le Sénégal totalise 13 384 cas positifs de coronavirus dont 9 091 guéris, 279 décédés et 4 013 sous traitement.