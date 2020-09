Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré, hier, 44 nouveaux cas de coronavirus. C'est ce qui est indiqué dans le communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dans ce bilan journalier, il est précisé que les 44 nouvelles contaminations ont été prélevées sur 944 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,66 %. Les 44 cas positifs sont constitués d’un cas importé noté à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), de 25 cas contacts et de 18 cas communautaires. L

es contaminations communautaires ont été relevées dans les localités suivantes : Sareya, Matam, Nioro, Thiès, Dieuppeul, Dagana, Kolda, Oussouye, Richard Toll, Saint-Louis et Ziguinchor. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a également signalé la libération de 45 patients guéris et la prise en charge de 31 cas graves (réanimation). La satisfaction est qu'il n'y a pas eu de décès et le nombre de cas graves est en nette baisse. Le Sénégal totalise 13 655 cas positifs dont 9 484 guéris, 284 décès et 3 886 sous traitement.