Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré 3 nouveaux décès liés à la Covid-19, selon le communiqué d’hier du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Et les examens virologiques ont fait état de 88 nouveaux cas positifs de la maladie, sur les 1 187 tests réalisés, soit 7,41 %. Les cas positifs sont composés de 42 cas contacts et 45 cas issus de la transmission communautaire du virus.

Ces derniers ont été recensés à Thiès (8), Sarea (5), Bignona (4), Liberté 6 (2), Rufisque (2), Saint-Louis (2), Yeumbeul et Ziguinchor (2). Les Almadies, la Cité Keur Damel, Grand-Dakar, Hamo 2, Kaolack, Kédougou, Liberté 1, Matam, Mbao, Ngor, Nioro, Nord-Foire, Ouakam, Pout, Sacré-Cœur, Tivaouane, Velingara et Yoff ont chacun enregistré un cas.

Au même moment, seuls 22 tests sont revenus négatifs. Et 33 patients sont en réanimation dans les structures sanitaires. A ce jour, le Sénégal a enregistré 13 743 cas positifs dont 9 506 guéris, 287 décès, et 3 949 sous traitement.