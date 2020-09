Point Covid-19

La pandémie Covid-19 continue sa propagation au Sénégal, avec 87 nouvelles contaminations, au cours de ce week-end (44 le samedi et 43 le dimanche).C'est ce qu'a révélé le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans ses deux derniers communiqués journaliers. L'analyse détaillée des bilans quotidiens démontre que les 87 cas sont constitués de 3 importés, 42 contacts et 42 communautaires.

Les contaminations communautaires ont été enregistrées dans les localités suivantes : Guédiawaye, Colobane, Plateau, Diamalaye, Tivaouane, Fass, Gueule-Tapée, Ouakam, Ziguinchor, Zone de captage, Niary Tally, Liberté 5, Liberté 6, Richard Toll et Thiès.

Le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Mamadou Ndiaye, a aussi annoncé la libération de 170 patients, la prise en charge de 34 cas graves pris en charge par les services de réanimation du ministère de la Santé et quatre décès durant les dernières 48 heures. Le Sénégal totalise 14 280 cas positifs confirmés de coronavirus dont 10 520 guéris, 297 décès et 3 462 sous traitement.