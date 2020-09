Point Covid-19

La pandémie de la Covid-19 recule à petits pas dans le pays. Les bilans quotidiens suivent toujours la tendance baissière. En effet, suivant le compte rendu de la situation de ce lundi, sur 852 tests réalisés, il y en a eu 26 cas positifs, soit un taux de positivité de 3,05 %.

Les cas positifs sont composés de 9 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 17 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés à Louga (2), Sacré-Cœur (2), Saint-Louis (2), Sareya (2), Colobane (1), Kaolack (1), Fass (1), Khombole (1), Mbour (1), Mékhé (1), Mermoz (1), Nord-Foire (1) et Ouakam (1). Au même moment, 43 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris de la Covid-19 et aucun décès n’a été enregistré hier.

Cependant, 32 malades graves sont recensés et sont actuellement pris en charge dans des services de réanimation. Depuis le premier cas enregistré le 2 mars à ce jour, 14 306 cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés dont 10 563 guéris, 297 décès, 1 évacué et 3 445 sous traitement.