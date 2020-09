Point Covid-19

Hier, dans le communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution du coronavirus au Sénégal, il est indiqué que 208 militaires ont été infectés. Ils revenaient tous de mission. C’est la Direction de la santé des armées qui a donné l’information aux services compétents. A côté de ce lot important qui pourrait être considéré comme des cas importés, le ministère de la Santé fait état de 727 tests réalisés. Il y a 15 d’entre eux qui sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,05 %.

Les cas positifs sont composés de 9 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, d’un cas importé enregistré à l'AIBD de Diass et 5 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés dans ces localités : Bignona (1), Sacré-Cœur (1), Saint-Louis (1), Touba (1), Ziguinchor (1).

Au même moment, 129 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un décès a également été enregistré ce lundi. De même que 28 cas graves ont été recensés hier et sont actuellement pris en charge dans des services de réanimation. Depuis le premier cas enregistré le 2 mars à ce jour, 14 529 cas ont été déclarés positifs dont 10 692 guéris, 298 décédés et donc 3 538 sous traitement.