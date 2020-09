Point Covid-19

La tendance baissière du taux d’infections à coronavirus se confirme. En effet, suivant le compte rendu de la situation d’hier, sur 1 154 tests réalisés, 27 ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 2,34 %. Les cas positifs sont composés de 8 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) et de 19 cas issus de la transmission communautaire du virus.

Ces derniers ont été répertoriés à Dakar-Plateau (3), Mermoz (2), Saint-Louis (2), Thiès (2), Ben Tally (1), Guédiawaye (1), HLM Grand-Yoff (1), Maristes (1), Mbour (1), Rufisque (1), Yoff (1), Yeumbeul (1), Ziguinchor (1) et Joal (1). Trente-et-un cas graves ont été recensés. Ils sont pris en charge dans les services de réanimation. De même, un décès a été enregistré le jeudi 17 septembre. Toutefois, 128 patients guéris ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris de la Covid. Au total, du 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 14 645 cas dont 11 051 guéris, 301 décédés, un évacué et 3 293 patients sous traitement.