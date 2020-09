Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré 69 nouvelles contaminations au coronavirus, pendant le week-end (43 pour le samedi et 26 pour le dimanche). Ces nouveaux cas évoqués ont été prélevés sur 2 558 tests réalisés. Le taux de positivité est respectivement de 3,22 % et de 2,12 %.

Les 69 cas du week-end sont aussi constitués de 6 cas importés, 25 cas contacts et 38 cas communautaires. Les contaminations communautaires ont été enregistrées dans les villes et localités suivantes : Maristes, Mbour, Kolda, Pété, Thiès, Bignona, Mbirkilane, cité Nouvelle Horizon, Fatick, Grand-Dakar, Hann Village, HLM Grand-Médine, Liberté 5, Louga, Mbao, Médina, Mermoz, Ouest-Foire, Richard-Toll, Salémata et Tivaouane.

Le directeur de la Prévention du ministère de la Santé, le docteur Mamadou Ndiaye, a aussi annoncé la libération de 209 malades guéris, la prise en charge de 27 cas graves par les services de réanimation et un cas de décès dans la journée du samedi. Le Sénégal totalise 14 714 cas confirmés de coronavirus dont 11 260 guéris 302 décès et 3 151 sous traitement.