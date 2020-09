Point Covid-19 

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, hier, la guérison de 163 patients et 21 nouvelles contaminations de Covid-19, à la suite de 853 tests effectués, soit un taux de positivité de 2,46 %. Selon le médecin El Hadj Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère, les nouvelles infections sont constituées de 5 cas contacts suivis par les services sanitaires, de 6 cas importés et de 10 cas issus de la transmission communautaire.

Les cas de Covid-19 causés par la transmission communautaire ont été recensés à Dakar-Plateau, Guédiawaye, Liberté 6, Mermoz, Pout, Tambacounda et Zone A. Par ailleurs, 23 cas graves de Covid-19 sont pris en charge dans les centres de traitement épidémiologique. Le médecin n’a signalé aucun décès causé par la pandémie de coronavirus qui a fait 302 morts au Sénégal, selon les données du ministère de la Santé. Au total, 14 759 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal, 11 621 patients ont recouvré la santé, 2 835 sont sous traitement.