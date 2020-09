Point Covid-19

Le Sénégal enregistrait, hier, 36 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur 1 005 tests réalisés. Ainsi, il est noté un taux de positivité de 3,58 %. Dix cas contacts ont été dénombrés et 26 cas communautaires. Ces derniers sont localisés à Guédiawaye avec 3 cas, Sacré-Cœur, Kaolack, Ouakam et Yeumbeul avec 2 cas.

Dakar-Plateau, Fann, Fatick, Joal, Louga, Maristes, Mbao, Mermoz, Nord-Foire, Rufisque, Saint-Louis, Sicap Amitié, Sud-Foire et Tivaouane comptabilisent, chacun, un cas communautaire.

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale font état de la guérison de 97 patients. Il y a 23 cas graves pris en charge actuellement et un décès est déploré. Le Sénégal est aujourd’hui à 14 795 cas dont 11 718 guéris, 303 décès et 2 773 sous traitement.