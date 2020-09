Point Covid-19

La pandémie de la Covid-19 recule à petits pas dans le pays. Les bilans quotidiens suivent toujours la tendance baissière. Les comptes rendus du weekend de la situation de la maladie le confirme. En effet, suivant le bulletin de la situation d’hier, sur 1 295 tests réalisés, 40 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,09 %.

Les cas positifs sont composés de 10 cas contacts suivis par le service du ministère de la Santé et de l’Action sociale, d’un cas importé, enregistré à l’AIBD et de 29 cas issus de la transmission communautaire du virus. Ces derniers ont été répertoriés à Thiès (4), Tivaouane (4), Mamelles (2), Yoff (2), Castors (1), Plateau (1), Diamniadio (1), Diourbel (1), Grand-Yoff (1), Guédiawaye (1), Kédougou (1), Liberté 6 (1), Mbao (1), Médina (1), Ouest-Foire (1), Richard-Toll (1), Saraya (1), Scat-Urbam (1), Tamba (1), Touba (1), et Zone de Captage (1).

Deux décès ont été enregistrés le samedi et 13 malades graves en réanimation. Toutefois, 85 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris de la maladie. Pour le samedi, il y a eu 30 cas positifs sur 1 141 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,63 %. Les cas positifs sont composés de 3 cas importés (AIBD), 9 cas contacts et de 18 cas issus de la transmission communautaire de la maladie. Ils sont repartis entre Maristes (2), Plateau (1), Dieuppeul (1), Kaolack (1), Kébémer (1), Keur Ndiaye Lo (1), Khombole (1), Nord-Foire (1), Ouest-Foire (1), Pikine (1), Point E (1), Rufisque (1), Sokone (1), Tambacounda (1), Thiès (1), Yoff (1) et Zone de Captage (1). Deux décès ont aussi été notés le vendredi. Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 14 909 cas positifs à la Covid-19 dont 12 113 guéris, 308 décès et 2 487 sous traitement.