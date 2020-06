Point Covid-19

Le nombre de décès lié au coronavirus au Sénégal reste sur une pente ascendante. En effet, depuis quelques jours, on enregistre quotidiennement au moins 2 décès. Le nombre de nouveaux cas positifs aussi ne cesse de grimper. Ainsi, suivant le bilan quotidien d’hier, le Sénégal a enregistré 105 nouveaux cas positifs à la Covid-19 sur 978 tests réalisés, soit un taux de positivité de 10,7 %.

Les cas positifs sont composés de 94 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Ouakam, Mermoz, MBao, HLM, Grand-Yoff, Liberté 6, Parcelles-Assainies, Bargny, Yeumbeul, Ziguinchor. Aussi, 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans les structures de prise en charge. Et 21 cas graves sont actuellement pris en charge dans des services de réanimation.

Cependant, 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. A noter que, depuis le premier cas de coronavirus enregistré dans le pays le 2 mars à ce jour, 5 888 cas ont été déclarés positifs dont 3 919 guéris, 84 décédés et donc 1 884 sous traitement.