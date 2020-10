Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré 32 nouvelles contaminations au coronavirus, hier. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le bilan quotidien sur la pandémie de la Covid-19 a indiqué, par ailleurs, que ces 32 nouveaux cas ont été prélevés sur 1 213 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,64 %.

Les 32 positifs sont aussi constitués de 4 cas importés, 5 cas contacts et 23 cas communautaires. Les contaminations communautaires ont été enregistrées dans les villes et localités suivantes : Maristes, Rufisque, Guédiawaye, Ouakam, Popenguine, Almadies, cité Douanes, Plateau, Diamniadio, Fatick, Keur Massar, Liberté 4, Malika, Pikine, Thiadiaye et Tivaouane.

Le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, a également annoncé la libération de 156 malades guéris, la prise en charge de 8 cas graves par leurs services de réanimation et d'un cas de décès. Le Sénégal totalise 15 051 cas confirmés au coronavirus dont 12 694 guéris, 312 décès et 2 044 patients sous traitement.