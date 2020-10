Point Covid-19 

Aucun décès lié à la pandémie de la Covid-19 n’a été enregistré ce week-end. Hier, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que sur 1 131 tests réalisés, 26 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,30 %.

‘’Les cas positifs sont répartis comme suit : 8 cas contacts suivis par nos services ; 1 cas importé enregistré à l’AIBD de Diass ; 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Bignona (2), cité Keur Gorgui (2), Tivaouane (2), cité Fadia (1), Guédiawaye (1), Joal (1), Kaolack (1), Mbao (1), Ngor (1), Pout (1), Saint-Louis (1), Sandaga (1), Thiès (1) et Usine Niary Tally (1). Et 54 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Sept cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun décès n’a été enregistré ce samedi 3 octobre 2020’’, précise le communiqué du jour. La même source renseigne que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Hier, 15 094 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 12 805 guéris, 312 décédés et donc 1 976 sous traitement.

...Il convient de relever que le samedi, les résultats des examens virologiques de la tutelle ont révélé que sur 1 337 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,27 %. ‘’Les cas positifs sont répartis comme suit : 7 cas contacts suivis par nos services ; 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Mbao (2), Amitié 2 (1), Maristes (1), Kolda (1), Ouest-Foire (1), Pikine (1), Pout (1), Richard-Toll (1) et Thiadiaye (1). De plus 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Et 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n’a été enregistré ce vendredi 2 octobre 2020. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable’’, informe le ministère de la Santé et de l’Action sociale.