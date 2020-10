Point Covid-19

Le Sénégal enregistrait hier de nouveaux cas de coronavirus. Sur 1 042 tests réalisés, 33 sont revenus positifs. Il s’agit de 10 cas contacts suivis, de 7 importés enregistrés à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et de 16 cas issus de la transmission communautaire. Ces cas sont recensés entre Tivaouane (3), Dakar-Plateau (2), Guinguinéo (1), HLM 6 (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Maristes (1), Médina (1), Niary Tally (1), Ouagou Niayes (1), Pikine (1), Saraya (1) et Scat-Urbam (1).

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont cependant regretté le décès d’un patient et indiquent la prise en charge de 4 cas jugés grave en réanimation. Toutefois, 62 malades sont déclarés guéris et l’état de santé de ceux qui sont encore sous traitement est jugé stable. Le Sénégal comptabilise ainsi 15 174 cas positifs depuis le début de la pandémie dont 12 998 guéris, 313 décédés et 1 862 sous traitement.