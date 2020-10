Point Covid-19 

Sur 1 059 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 23 nouveaux cas positifs au coronavirus, soit un taux de positivé de 2,17 %, d’après le compte rendu d’hier du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les cas positifs sont composés de 10 cas contacts, 2 cas importés et 11 cas communautaires. Ainsi, l’on note une persistance des cas communautaires.

Ces derniers ont été répertoriés dans les localités suivantes : Dakar-Plateau (2), Liberté 6 (2), Bargny (1), Kaolack (1), Maristes (1), Richard-Toll (1) Scat-Urbam (1), Thiès (1), Ziguinchor (1). En outre, 68 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Et aucun décès n’a été noté. Cependant, 5 nouveaux malades graves sont pris en charge dans les services de réanimation des structures dédiées. A ce jour, 15 213 personnes ont été déclarées positives à la Covid-19 dont 13 136 guéries, 313 décédées et 1 763 sous traitement.