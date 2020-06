Point Covid-19

Hier jeudi, le Sénégal a enregistré 104 nouveaux cas de coronavirus et un décès. Et ce, sur les 985 tests réalisés, soit un taux de 10,6 %. Parmi ceux-ci, 29 sont issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès, Touba, Guédiawaye, Maristes, Keur Massar, Liberté 6, Yeumbeul, Mbao, Rufisque, Grand-Yoff, Médina, Dalifort, Ouakam, Ngor, Ouest-Foire, Sicap et la cité Djily Mbaye.

Les services de réanimation comptent 24 cas graves et 90 patients ont été déclarés guéris. Le Sénégal a identifié 6 233 cas positifs dont 4 162 guéris, 94 décédés et donc 1 976 personnes sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.